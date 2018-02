Freudenstadt Der Stokinger-Lift steht wieder still

Der Andrang war enorm. Rund 600 Pistenfans nutzten laut Verein die Gelegenheit für das stadtnahe Skivergnügen. Die Verantwortlichen für den Liftbetrieb und ihre Helfer hatten alle Hände voll zu tun. Doch das Vergnügen währte nur kurze Zeit. Am gestrigen Montag wurde der Lift zwar nochmals angeschaltet, doch es zeigte sich bereits, dass die Schneedecke doch zu dünn ist. An manchen Stellen wurde das Gras sichtbar, so dass der Lift ab dem heutigen Dienstag wieder still steht.

In diesem Winter waren es gerade mal zwei Betriebstage. Jetzt hofft der Verein, dass Frau Holle doch noch einmal kräftig ihre Betten ausschüttelt.