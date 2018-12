Freudenstadt Der Spezialist für die Großprojekte

Für 40-jährige Betriebszugehörigkeit wurde der bauleitende Obermonteur Gerhard Wirsdorf geehrt. Klaus-Dieter Ofzky dankte dem Jubilar für seine außerordentliche fachliche und zuverlässige Leistung und betonte das freundschaftliche Miteinander in der langen Zeit der Zusammenarbeit.

Gerhard Wirsdorf ist seit seinem Firmeneintritt im Jahr 1978 als bauleitender Obermonteur an Großprojekten tätig. Dem Jubilar wurden die Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg, unterzeichnet von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, die Ehrenurkunde der Handwerkskammer Reutlingen sowie ein Geschenkkorb der Firma überreicht.

Sven Aman, Elektroniker-Lehrling in der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik, hatte als bester Schulabgänger im Handwerk den Preis der Kreishandwerkerschaft sowie einen Schulpreis für seine Leistungen erhalten. Der Firmeninhaber dankte auch ihm für seine Leistungen und brachte die Freude über die weitere Zusammenarbeit nach dem Lehrabschluss zum Ausdruck. Ofzky dankte dem gesamten Team für die Leistungsbereitschaft in diesem Jahr und stellte eine gute Auftragslage für 2019 in Aussicht.