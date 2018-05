Freudenstadt Der niedrigste Wert seit 26 Jahren

Region. Die Arbeitslosigkeit im Nordschwarzwald hat damit den niedrigsten Wert in einem Mai seit 26 Jahren erreicht. Auch im Vergleich zum Vorjahr ging die Arbeitslosigkeit zurück: Vor einem Jahr waren noch 1437 oder 12,2 Prozent mehr Menschen ohne Arbeit. "Sollte die Konjunktur so stabil bleiben und unsere Qualifizierungs- und Vermittlungsaktivitäten wie geplant greifen, könnten wir noch in diesem Jahr die 10 000er-Marke unterschreiten", so Martina Lehmann, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim.

Die Arbeitslosenquote ging im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 3,1 Prozent zurück. Im Mai 2017 lag sie noch bei 3,6 Prozent. In den vergangenen vier Wochen wurden dem Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit 1363 zu besetzende Stellen gemeldet. Gesucht werden insbesondere gut ausgebildete Fachkräfte und Spezialisten. Am regionalen Ausbildungsmarkt ist sowohl die Zahl der angebotenen Ausbildungsstellen als auch die Zahl der Bewerber gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Ein Blick auf die Zu- und Abgangsdaten zeigt, dass der Arbeitsmarkt in Bewegung ist. Laut Statistik der Agentur für Arbeit meldeten sich im Mai 3087 Menschen neu oder erneut arbeitslos, 264 oder 7,9 Prozent weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 3484 Männer und Frauen ihre Arbeitslosigkeit, 269 oder 7,2 Prozent mehr als im Mai 2017. Von der guten Entwicklung konnten alle Personengruppen profitieren. Die Zahl der unter 25-Jährigen ist gegenüber dem Vorjahr um 191 auf 816 Arbeitslose zurückgegangen. Bei den Älteren über 50 Jahren hat sich die Arbeitslosigkeit im Vorjahresvergleich um 328 auf 3761 verringert, und auch die Zahl der arbeitslosen Ausländer ging gegenüber dem Vorjahr um 507 auf 3710 zurück.