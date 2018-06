Freudenstadt Der Herr der Gewässer im Landkreis geht

In der Sitzung des Kreistags am Montag verabschiedete Landrat Klaus Michael Rückert einen "verdienten Amtsleiter", wie er sagte. 47 Jahre lang sei Vogt (65) im öffentlichen Dienst gewesen, mit Ausnahme des ersten Berufsjahrs in Baisingen allesamt beim Landratsamt Freudenstadt. 43 Jahre davon hatte er das Amt für Wasserwirtschaft geleitet, das zunächst selbstständige Einheit war und 1995 zum Landratsamt kam.

"Es gibt vermutlich kein einziges Rinnsal im Kreis, das Emil Vogt nicht kennt", so der Landrat. In mehr als vier Jahrzehnten sei "viel passiert", in das die Behörde eingebunden war und Lösungen finden musste, damit das Trinkwasser als wichtigstes Lebensmittel geschützt blieb – oder die öffentliche Sicherheit. Denn Wasser könne beides sein, Lebensgrundlage und Bedrohung. Rückert nannte unter anderem die Sanierung der Tankanlage Eutingen, die naturnahe Gestaltung von Bächen und des Neckars, den Grundwasserschutz, die Ausweisung von 25 Wasserschutzgebieten, die Nato-Pipeline und die Genehmigung von rund 250 Erdwärme-Sonden.

Vogt sei in seinem Amt "Spielertrainer" gewesen, der die Techniker und Nichtechniker seiner Mannschaft gut geführt habe, mit "Sachwissen und gewissenhaft". Künftig leitet Martin Steudinger vom Bau- und Umweltamt die Wasserschutzbehörde mit.