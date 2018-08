Freudenstadt Der Freudenstädter Marktplatz wird zum Biergarten

Veranstalter des Bierfests ist die "Trend-Company", eine Firma für Eventmarketing aus Remseck bei Ludwigsburg. Deren Geschäftsführer Bernd Nimz war Anfang des Jahres in Freudenstadt. "Ich habe den Marktplatz gesehen und fand ihn toll", sagt er. Spontan kam ihm die Idee zu einem Bierfest. Sein Unternehmen veranstaltet ähnliche Feste auch in anderen Städten, zum Beispiel die bayerische Woche in Berlin und Ende September auch in Böblingen. Seit 2014 haben sich Bernd Nimz und sein Team auf solche Veranstaltungen mit Oktoberfestcharakter spezialisiert. Sie organisieren auch Betriebsfeste und private Veranstaltungen.

Nach einer Anfrage bei Tourismusdirektor Michael Krause sei dieser gleich positiv gestimmt gewesen, erinnert sich Nimz und hofft auf einen Erfolg des Bierfests. Die "Trend-Company" ist zum ersten Mal in der Region Freudenstadt. "Wir planen das Fest zunächst einmal in einem etwas kleineren Rahmen. Bei einem Erfolg könnten wir es im nächsten Jahr durchaus größer machen", so Nimz. Der große Platz lasse dies ja zu. Wie kann man sich das Bierfest vorstellen? In der Mitte werde es einen großen Biergarten geben. Um ihn herum würden Essensstände und der Bierausschank positioniert, erläutert Nimz. Auch eine Bühne werde es geben, auf der ein österreichischer Alleinunterhalter, mit dem Bernd Nimz auch an anderen Orten zusammenarbeitet, für Stimmung sorgen soll. An allen drei Tagen gibt es außerdem einen Bierkrugwettbewerb, bei dem Preise gewonnen werden können.

Ausgeschenkt wird laut Nimz eine große Auswahl an Bieren vom Fass und aus der Flasche. Dabei seien allein sieben Biere von der lokalen Alpirsbacher Brauerei. Doch auch Fassbiere aus dem Allgäu und aus anderen Regionen des Schwarzwalds würden angeboten. Insgesamt seien beim Bierfest in Freudenstadt neun Brauereien vertreten, so Nimz. Das Angebot an Speisen reiche von der Grillwurst bis zu Maultaschen.