Freudenstadt Deniz Özkul ist neue City-Managerin

Die neue Geschäftsführerin ist eine echte Strahlefrau. Als Geschäftsführerin des Vereins Freudenstadt-Marketing habe sie sich beworben, weil es ein junger Verein sei und es noch keine festgefahrenen Strukturen gebe, betont selbstbewusst. Es sei spannend, ihn nach vorne zu bringen. Auch sie wolle sich weiterentwickeln und habe auch nichts dagegen, "mal ins kalte Wasser geworfen zu werden". Seit Ende August vergangenen Jahres wohnt Deniz Özkul bereits in Freudenstadt. "Eine ganz tolle Stadt, mit Charme und tollen Menschen", schildert sie ihre Eindrücke.

Wenn die neue City-Managerin Ende nächster Woche mit ihrer Arbeit im Büro in der Reichsstraße beginnt, will sie sich zunächst einen Übersicht verschaffen, was bisher gemacht wurde, "und jeden kennenlernen", sagt sie lachend. Bei 125 Mitgliedern des Vereins sei das machbar. Bei ihrer Arbeit will sie auf Bestehendem, wie beispielsweise den verschiedenen Arbeistkreisen, aufbauen, aber auch neue Ideen entwickeln.

Oberbürgermeister Julian Osswald, gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender des Vereins Freudenstadt-Marketing, hält den fast nahtlosen Übergang in der Geschäftsführung für besonders wichtig. Denn der Personalmarkt im Stadtmarketing sei schwierig.

Obwohl Deniz Özkul noch nie im Stadtmarketing tätig war, habe man sich für sie entschieden, weil die Kommunikation zwischen den einzelnen Leistungsträgern noch verbessert werden könne und müsse, so Osswald. Darin habe Deniz Özkul durch ihre bisherigen Tätigkeiten Erfahrung. "Es muss jemand sein, der kampferprobt ist", so Osswalds Überzeugung. Von Vorteil sei zudem, dass sie aus der Region kommt und in Freudenstadt lebt. Wichtig sei den Mitgliedern von Freudenstadt-Marketing, dass die gegründeten Arbeitskreise erhalten bleiben und es jetzt auch an die Umsetzung von Ideen geht. Die Zusammenarbeit mit dem Handels- und Gewerbeverein sei hervorragend und sehr eng. "So stellen wir uns das auch mit den anderen Akteuren vor", betont Osswald.

Alle Veranstaltungen mit dem Handel verknüpfen

Für Thomas Aurich ist ein Ziel, alle Veranstaltungen in der Stadt so hinzubekommen, dass sie mit dem Einzelhandel verbunden werden können. Geplant sei bereits ein runder Tisch mit Vertretern der Stadt, des Handels und der Gastronomie. Denn alle müssten voneinander wissen, was sie tun und wie sie sich ergänzen können.