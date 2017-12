Freudenstadt Den Puls der Stadt fühlen

Freudenstadt. In dem Gebäude an der Hindenburgstraße, in das die Bruderhaus-Diakonie rund 4,5 Millionen Euro investiert, entstehen 24 Wohnplätze in Einzelzimmern für Menschen mit einer geistigen Behinderung und erhöhtem Pflegebedarf. Acht Wohnplätze davon sind für Menschen mit intensivem Unterstützungsbedarf vorgesehen. Das Projekt in Freudenstadt ist ein Teil der Dezentralisierung der Einrichtung aus Schernbach, um den Menschen die Grundlage für ein "normales" Leben zu ermöglichen.

Sonja Weiblen, Leiterin des Geschäftsfelds Behindertenhilfe der Bruderhaus-Diakonie in Reutlingen, begrüßte in Vertretung des Vorstands Günther Braun zahlreiche Gäste zum Richtfest im noch nicht ganz wetterfesten Rohbau, darunter auch Landrat Klaus Michael Rückert und Oberbürgermeister Julian Osswald. Die Aufgabe des Standorts Schernbach falle der Bruderhaus-Diakonie nicht leicht, betonte sie. Jedoch sollten die Menschen der verschiedenen Einrichtungen am öffentlichen Leben teilhaben können, getreu dem Motto der Bruderhaus-Diakonie "Teil haben. Teil sein".

Landrat Klaus Michael Rückert erinnerte sich daran, dass er zunächst einen Schreck bekommen habe, als er von den Dezentralisierungsplänen gehört habe. Denn die Einrichtung sei für den kleinen Ort Schernbach in der Gemeinde Seewald äußerst wichtig gewesen. Nach intensiven Gesprächen habe er jedoch erkannt, dass das Vorhaben richtig ist.