Freudenstadt Demografie: Familienidyll wird immer seltener

Dass sich die Geburtenrate in Deutschland (laut Kunzmann 1,59 Kinder pro Frau) verbessert habe und man sich nun "im unteren Mittelfeld" befinde, sei ein Wandel, der allerdings zu spät komme. Kunzmann erklärte, dass Nachbarschaften, Quartiere und Ehrenamt – im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel und der älter werdenden Gesellschaft – an Bedeutung gewinnen würden. Er erwähnte dabei die Strategie "Quartier 2030" des Ministeriums für Soziales und Integration. Dazu habe es bereits Ideenwettbewerbe gegeben, bei denen etwa 35 Kommunen prämiert worden seien. Mehrgenerationenhäuser seien die Antwort auf die Frage: "Wie halten wir Generationen zusammen?" Er könne gut einschätzen, was im FZF geleistet werde.

Die Verantwortlichen in der Gesprächsrunde in Freudenstadt bezeichnete Kunzmann als "mutige Frauen", die sich mit dem Haus und dem breiten Angebot etabliert hätten. Auch auf die Bundesprogramme, durch die das FZF seit 2007 gefördert wird, kam die Runde zu sprechen. Diese können nicht über eine lange Zeit laufen. Es bedürfe stets eines neuen Bewerbungsprozesses. Dass dies die Nerven beanspruche, darüber waren sich Reißing, Kunzmann und Freudenstadts Bürgermeisterin Stephanie Hentschel einig.