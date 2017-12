Freudenstadt Debatten wieder im Parlament

Kreis Freudenstadt. In den vergangenen Wochen ist in Deutschland politisch einiges passiert. Die Liberalen haben die Jamaika-Sondierungsgespräche beendet. Michael Theurer, Bundestagsabgeordneter und Landesvorsitzender, berichtete bei der Mitgliederversammlung im Hotel Schwanen in Glatten über die Gründe. Timm Kern, Kreisvorsitzender der FDP, informierte über aktuelle landespolitische Themen.

Mit Spannung erwarteten die zahlreich erschienenen Mitglieder der FDP bei ihrer Versammlung Michael Theurer und seine Berichterstattung aus dem Bundestag, dem ein Austausch sowie eine Fragerunde folgten. Bis zu seinem Eintreffen hatte die Mitgliederversammlung ausreichend Gelegenheit, durch Timm Kern Neuigkeiten auf Landesebene zu erfahren. Er wusste zu berichten, dass ein kleines schwäbisches Unternehmen in der Lage sei, Flüssigkeiten zu digitalisieren und binnen drei Minuten zu analysieren, was nicht nur bei Blutuntersuchungen eine gigantische Vereinfachung für die Zukunft bedeuten wird. Kern sprach auch darüber, dass der Glasfaserausbau dringend notwendig sei, um die Infrastruktur für schnelles Internet zu verbessern. Problematisch sei dabei, dass das Bundesprogramm mit dem Landesprogramm nicht kompatibel sei und außerdem nur sechs Prozent der Fördergelder in Baden-Württemberg landen.

Michael Theurer, MdB, der mit großem Applaus in der Mitgliederversammlung begrüßt wurde, blickte in seinem Vortrag auf die vergangenen vier Wochen zurück, in denen den Parteien ein Verfahren aufgedrängt worden sei, das wochenlange quälende und aufreibende Gespräche nach sich gezogen und die Sondierungsverhandlungen verlängert habe. "Normal sind etwa drei Tage", so Theurer. Er sah das Problem in der Führung bei der CDU und auch den Grünen, die ein Sondierungspapier wollten, wonach aus den Sondierungsgesprächen sich ein Zwitter ­zwischen Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen ­entwickelt habe. Theurer sprach dabei von "vorgezogenen beziehungsweise verkappten" Koalitionsverhandlungen.