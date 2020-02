Freudenstadt Dauerrot trotz "intelligenter Ampeln"

Freudenstadt - Warum hat Freudenstadt neuerdings "intelligente Ampeln", und trotzdem ist gefühlt immer "rot"? Stadtrat Axel Reich (CDU) wollte in der Sitzung am Dienstag wissen, ob die lernenden Anlagen schon ausgelernt hätten oder ob der Verkehr flüssiger werde. Er habe nicht den Eindruck, dass es so etwas wie eine "grüne Welle" gebe.