Freudenstadt Dauerregen bei "Flammandra"

Hohe Sprünge

In einem pinkfarbenen Abendkleid erschien Melina Schmoll als Marilyn Monroe und hauchte "Diamonds are a Girls best Friend" ins Mikrofon. Ein Balletttänzer hüpfte an den Besuchern vorbei hinauf auf das Vordach, auf dem ein Trampolin aufgebaut war. Hoch über den Köpfen der Zuschauer zeigte "Trampolin.Pro" Doppelsalti und Schraubensprünge und erhielt dafür einen Zwischenapplaus. Die "Shining Shadows" ließen gleich danach zu tänzerischen Einlagen Feuerreifen kreisen. Am Ende ihrer artistischen Showeinlage standen die Künstler im Funkenregen.

Nach einer Pause, in der sich Künstler und Publikum aufwärmen konnten, ging die Show unterm Dach weiter. Mariann Engels balancierte geschickt und graziös auf einem dünnen Drahtseil. Nach weiteren Sprüngen kopfüber auf dem Trampolin läutete "Tina Turner" mit ihrem Song "Simply the best" das Finale ein, bei dem noch einmal alle Akteure auf die Bühne traten und mit einem dicken Applaus für ihre Darbietungen und ihr Durchhaltevermögen belohnt wurden. Dann zündete die Feuershow von Joachim Berner und gab alles her, was die Pyrotechnik zu bieten hat – bis sie mit einem lauten Knall endete.

Dank an die Künstler

Tourismusdirektor Krauses Dank galt Joachim Berner, der künstlerischen Leiterin Uta Rolland und allen Künstlern sowie den Sponsoren, ohne die diese Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre.