Freudenstadt Das Schnee-Chaos bleibt aus

Obwohl das große Chaos ausblieb, wurden die Beamten im Laufe des Morgens zu mehreren Vorfällen im Zusammenhang mit Glätte und Schnee gerufen. So sei in Baiersbronn ein Warnschild gegen ein Auto geschleudert worden. "Der Fahrer sagt, das sei durch einen Schneepflug passiert", so der Revierleiter. Sachschaden entstand außerdem bei einem Unfall an der Kreuzung von Herrenfelder Straße und Bahnhofstraße in Freudenstadt. Dort sei ein Auto abgerutscht und mit einem wartenden Wagen zusammengestoßen. "Wir schätzen den Sachschaden auf 5000 bis 6000 Euro", berichtet Schumacher.

Um 10.30 Uhr wurden seine Kollegen wegen einer Verkehrsstörung an den Hauptbahnhof Freudenstadt gerufen. "Dort sind zwei Sattelschlepper liegen geblieben, und wir haben zeitweise den Verkehr geregelt."

Am Nachmittag gegen 15.30 Uhr mussten die Beamten nochmals zu einem Unfall ausrücken, bei dem vermutlich eine Person leicht verletzt wurde. Näheres war zu Redaktionsschluss noch nicht bekannt.

Auch Kreisbrandmeister Frank Jahraus schätzt die Lage als relativ entspannt ein: "Das ist für uns ein ganz normaler Winter. Die Feuerwehr war deswegen heute nicht im Einsatz." Auch bei der Räumung umgestürzter Bäume und Straßensperrungen sei die Feuerwehr nicht involviert gewesen: "Das ist Aufgabe des Straßenbauamts und des Forsts."

Winterdienst beginnt um 3 Uhr in der Frühe mit der ersten Schicht

Und die Mitarbeiter der Straßenmeisterei waren laut Sabine Eisele, Sprecherin des Landratsamts, auch sehr intensiv mit Räumungsarbeiten beschäftigt: "Die Straßenmeistereien des Landkreises Freudenstadt waren heute morgen ab 3 Uhr im Einsatz", teilt sie auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Mit 13 Fahrzeugen der Straßenmeisterei Freudenstadt und zehn Fahrzeugen der Straßenmeisterei Dornstetten waren insgesamt auch 23 Fahrer und zwei Einsatzleiter damit beschäftigt, die Straßen im Kreis für den Berufsverkehr vorzubereiten. "Wie viel Salz gestreut wurde, können wir nicht genau sagen, aber hier gilt der altbewährte Grundsatz: So wenig wie möglich, so viel wie nötig", so Eisele.

Weiterhin werden Schnee- und Graupelschauer erwartet

Die Straßenmeistereien werden in den nächsten Tagen weiterhin im Schichtdienst ab 3 Uhr und ab 12 Uhr bis in den Abend tätig sein. Denn sie rechnen weiterhin mit Schnee- und Graupelschauern und schneebedeckten Fahrbahnen.

Das sind gute Aussichten für Wintersportler. Sie konnten sich bereits am gestrigen Mittwoch bei Schneehöhen zwischen 30 und 60 Zentimetern auf den präparierten Strecken austoben. "Der Lift läuft, wir haben hier oben eine super Ski-Piste", berichtet beispielsweise Nina Trayer, Liftbetreiberin am Ski- und Ausflugszentrum Ruhestein. Im Moment schneie es gerade nicht, aber der Tag habe schon ordentlich Neuschnee gebracht. "Die anderen Lifte sind ja gerade abgeschnitten, aber unsere Zufahrt ist offen", so Trayer weiter. Bereits seit Sonntag können Wintersportler auf dem Ruhestein Ski fahren. Und laut Trayer wird diese Möglichkeit auch genutzt.

Dem Winterbericht für die Schwarzwaldhochstraße ist zu entnehmen, dass es auch auf dem Kniebis in der Nacht 15 Zentimeter Neuschnee gegeben hat. Die Loipen Kniebis-Spur und 6er sowie die Kniebis-Nachtloipe konnten präpariert werden. Auch in Obertal-Buhlbach konnten demnach die Loipen gut befahren werden. Die Strecken entlang der Schwarzwaldhochstraße mussten hingegen wegen umgestürzter Bäume, Schneebruchgefahr und Sturmböen gesperrt werden.

Abteilungsleiter Simon Stahl vom Forstamt des Kreises verweist bezüglich der Situation auf Waldwegen in der Region auf eine Pressemitteilung des Landes-Forstministers Peter Hauk. Darin heißt es auch mit Bezug auf die höheren Lagen des Schwarzwaldes: "Nach den anhaltenden Schneefällen der vergangenen Tage stellen die großen Mengen nassen Schnees, die derzeit auf den Kronen der Waldbäume lasten, ein großes Risiko dar. Von herabstürzenden Ästen und umstürzenden Bäumen geht eine erhebliche Gefahr aus." Bis der Schnee abgetaut ist, sollen diese Waldgebiete deshalb unbedingt gemieden werden. Nach Rücksprache mit den Straßenmeistereien und Forstrevierleitern sollen die Loipen und Straßen dann wieder geöffnet werden, so Stahl.