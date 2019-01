Freudenstadt Das Neujahrs-Baby heißt Elise

Kreis Freudenstadt. Das Krankenhaus in Freudenstadt beschloss mit der letzten Geburt am Silvesterabend um 22.42 Uhr das Jahr 2018 und startete um 5.44 Uhr mit dem ersten Baby in ein "hoffentlich ebenso geburtenreiches Jahr 2019", teilt die Klinikleitung am Mittwoch mit. Melina Sahin aus Vöhringen wurde um 22.42 Uhr als letztes 2018er-Kind geboren und erlebte so schon kurz nach ihrer Geburt den ersten Jahreswechsel.

Am 1. Januar um 5.44 Uhr erblickte Elise Müller aus Pfalzgrafenweiler als erstes Baby 2019 im Krankenhaus Freudenstadt das Licht der Welt. Mit den glücklichen Eltern freuen sich Oberarzt Andreas Kuznik und Matthias Meier, Kaufmännischer Direktor der Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH, die persönlich ihre Glückwünsche überbrachten. "Jede Geburt ist etwas ganz Besonderes", sagte Oberarzt Kuznik, "aber natürlich spielen auch immer wieder bestimmte Ereignisse wie das erste Baby im neuen Jahr, die 1000. Geburt oder das letzte Baby im alten Jahr eine Rolle."

13 Zwillingsgeburten