Freudenstadt Das Landwirtschaftsamt geht ans Eingemachte

Kochkurse zum Thema "Herbstliche Gemüsevariationen" gibt es am Mittwoch, 19. September, im Schulzentrum in Loßburg und am Dienstag, 25. September, in der Grundschule in Waldachtal. Titel des Kochkurses zwei lautet "Ein Vorrat an leckeren Köstlichkeiten – Haltbargemachtes aus Obst und Gemüse". Sie finden statt am Dienstag, 9. Oktober, im Schulzentrum Loßburg und am Dienstag, 16. Oktober, in der Grundschule in Waldachtal. Alle Kurse beginnen jeweils um 18 Uhr und enden gegen 21Uhr.

Der Herbst ist traditionell Erntezeit, in Hülle und Fülle stehen heimisches Gemüse und Obst zur Verfügung, teilt das Landratsamt mit. Ernährungsreferentin Ute Höfner zeigt in den Kursen, wie Gemüse und Obst optimal zubereitet oder auch haltbar gemacht werden können. In den Schulungen im Oktober stehen Gemüsesorten wie Kürbis und Möhren, aber auch alte Sorten wie kleine Rüben, Petersilienwurzeln oder Topinambur auf der Rezeptliste. Schnell und einfach lassen sich daraus Aufläufe, Beilagen oder Hauptgerichte zubereitet.

In den November-Kursen steht die Konservierung von Obst und Gemüse im Vordergrund. Sie können durch Salzen, Trocknen, Einlegen und Fermentieren haltbar gemacht werden. Einfache Tipps und Tricks helfen dabei, Eingemachtes außerdem raffiniert zu aromatisieren. Kombiniert werden diese Lebensmittel mit selbst hergestellten Milchprodukten.