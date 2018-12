Freudenstadt Das kulturelle Angebot wird erweitert

Wie berichtet, zieht die Arkadenbuchhandlung Ende März kommenden Jahres an den unteren Marktplatz um, und zwar in die Räume des ehemaligen Haushaltswarengeschäfts Eisen-Wagner. Mit dem Standortwechsel geht nach aktuellem Stand zum 1. April die Übergabe der Buchhandlung an den Sortimenter Thalia einher.

Kompetenz bleibt erhalten

Dadurch wird die vor 20 Jahren eingeführte Arkadenbuchhandlung Geschichte sein, allerdings nur, was die Firmierung angeht. Die Kompetenz bleibt erhalten, denn Gudrun Krüper wird Geschäftsführerin der Thalia-Buchhandlung. Übernommen werden auch die fünf Mitarbeiterinnen. Krüper gibt sich zuversichtlich, dass ihr Team mit Thalia als Partner den "erfolgreichen Weg der Buchhandlung nicht nur langfristig sichern, sondern auch weiterentwickeln" kann. Die Gutscheine der Arkadenbuchhandlung werden auch nach dem Wechsel zu Thalia eingelöst, versichert Gudrun Krüper.