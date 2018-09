Freudenstadt Das Kandidaten-Karussell dreht sich

Freudenstadt. Mit neun Stadträten ist die Freie Wählervereinigung (FWV) die stärkste Fraktion im Gemeinderat. Derzeit sei die Kandidatensuche in vollem Gange, schildert Fraktionsvorsitzender Wolfgang Tzschupke. Es gebe bereits hoffnungsvolle Gespräche mit möglichen Kandidaten. Wer von den bisherigen Stadträten weitermacht, kann Tzschupke noch nicht endgültig sagen. Da sei man noch in der Entscheidungsfindung. Er selbst sei auch noch am Überlegen, gehe aber davon aus, dass er nochmals weitermacht. "Es macht mir noch Spaß", sagt der FWV-Fraktionschef. Im Wahlkampf werde man ein kleines Programm aufstellen und dabei aufzeigen, was in der letzen Amtszeit erreicht werden konnte und was nicht.

Ortstermine kündigt Tzschupke ebenso an wie Besuche in den Stadtteilen. Aber das habe die FWV auch in der gesamten Legislaturperiode bereits gemacht. Ziel sei, die Fraktionsstärke zu halten. 2014 hatte die FWV zwei Sitze hinzugewonnen. Sorgenkind sind bei Wolfgang Tzschupke die Frauen. Es sei nicht einfach, Kandidatinnen zu gewinnen.

Gut aufgestellt