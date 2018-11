Freudenstadt Das beste Rezept gegen Faktenbeuger

Freudenstadt. Die nachdenkliche Note brachte Joachim Lerch ein. Während in den Sälen und weitläufigen Fluren des Gebäudes fröhliches Gequassel und Kinderlachen hallte, sprach der Vorsitzende des Vereins "Science and Technologie" im Gerhard-Hertel-Saal vor den Vertretern der Organisatoren, Sponsoren und der beteiligten Unternehmen, Organisationen und Bildungseinrichtungen. Die "Schlaufuchstage" seien noch jung. "Aber ich bin mir sicher, dass sie zur Tradition werden. Es ist ein Muss."

In Bildung angelegtes Geld sei immer eine lohnende Investition, gerade für ein Land wie Deutschland. Wer über wenig Bodenschätze verfüge, müsse mit Wissen punkten. Im Sinne einer zukunftsfähigen Wirtschaft sei es unerlässlich, Kinder und Jugendliche für Technik und Naturwissenschaften zu begeistern. Diese Weichen müssten schon in ganz jungen Jahren gestellt werden. Wer die "Schlaufuchstage" besucht habe, gehe wahrscheinlich mit "einem anderen Blick durch die Welt". Wenngleich nicht alle Besucher am Ende Ingenieure würden, so würde doch jeder profitieren. Fast alle Berufe, auch Krankenschwestern und Schornsteinfeger, müssten mittlerweile komplexe Apparate und Systeme bedienen können. Es sei wichtig, auf diesem Weg "kein Kind zu verlieren", sondern allen Kindern Bildung zu ermöglichen, auch jenen aus finanziell schwächeren Familien. Die "Schlaufuchstage" seien aber auch für Lehrer und Erzieher eine gute Gelegenheit. Schließlich sei die Qualität des Unterrichts ein wichtiger Punkt.

Wissen schütze aber auch die Demokratie. Die Welt befinde sich nicht nur durch die Digitalisierung im Umbruch, so Lerch. Es gebe auch eine Tendenz in der Politik, "Fakten umzudeuten" oder ganz zu ignorieren.