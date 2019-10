Freudenstadt Darauf sollte man beim Pilzesammeln achten

Champignon sieht giftigen Knollenblätterpilz ähnlich

In Herrmanns Apotheke in Freudenstadt kommen oft Pilzsammler, die ihre Funde mitbringen und sie von dem Experten bestimmen lassen. Denn nicht alle giftigen Exemplare lassen sich so gut erkennen wie der Fliegenpilz und es kommt immer wieder zu Verwechslungen. So sieht laut Herrmann der Champignon dem giftigen Knollenblätterpilz ähnlich. Und während der Mausgraue Erd-Ritterling genießbar sei, sei der Verzehr seines Doppelgängers Tiger-Ritterling schädlich. "Kaum geschluckt kommt er wieder hoch", beschreibt Herrmann die Konsequenzen des Verzehrs.