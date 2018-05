Freudenstadt Damit kleine Spur im Herzen bleibt

Wie sind Sie eigentlich Trauerredner geworden?

Es hat schon etwas Schicksalhaftes. Bei einem Plausch mit einem Lehrer-Ehepaar über Gott, die Welt und den Tod verblüffte mich unsere Bekannte zum Abschluss des Abends mit der Aussage: Du könntest auch Trauerredner werden. Mir war diese Bezeichnung bis dato nicht geläufig. Aber der Gedanke ließ mich nicht los. Nach einigen Recherchen und einer intensiven Selbstbefragung wollte ich herausfinden, ob an der Einschätzung unserer Bekannten etwas sein könnte. Ich nahm Kontakt zu den örtlichen Bestattungsunternehmen auf. Kurze Zeit später schon erhielt ich die erste Anfrage und stellte mich im Vertrauen in meine christliche Überzeugung dieser Aufgabe.

Gab es einen Moment, an dem Sie feststellten: Das ist mein Ding, dafür habe ich Talent?

Definitiv! Ich empfinde es immer noch als Geschenk, diesen Moment bei jedem Auftrag zu spüren. Es ist das dankbare Gefühl, dass ich den Hinterbliebenen einen Dienst erweisen kann, etwas sagen und aussprechen kann, wozu keiner der Hinterbliebenen in diesen Tagen in der Lage ist. Oft singe ich dabei auch Wunschlieder.

Es gibt fröhlichere Anlässe als Beisetzungen. Warum machen Sie das?

Es hat etwas mit einem Gefühl der Berufung zu tun. Ein Dienst am und für Menschen, die meiner Möglichkeiten und Erfahrung in diesem wichtigen Moment bedürfen, ehrt mich und hinterlässt tiefe Spuren der Dankbarkeit in mir. Ich darf teilhaben am Leben eines Menschen, der mir kurz vorher noch völlig unbekannt war und dessen Lebensgeschichte ich nun auch in meiner Erinnerung trage. Es kommt nicht selten vor, dass sich im Laufe der Erzählungen eine Art innerer Bindung aufbaut und mich die zum Teil bewegenden Familiengeschichten so vereinnahmen, dass ich mich gegen eine aufsteigende innere Erwärmung gar nicht wehren kann. Dieses Gefühl, hier und jetzt gebraucht zu werden, schenkt mir das Vertrauen, am richtigen Platz zu sein.

Brauchen Sie lange, um eine Rede zu schreiben?

Das ist sehr unterschiedlich, das hängt zum Einen von der Fülle der Informationen über den Verstorbenen ab. Zum anderen von den Vorgaben, wie lange eine Verabschiedungsfeier dauern darf. Ich hatte schon Urnenbeisetzungen, bei denen nur drei Personen anwesend waren: die Nichte und deren Begleiter sowie eine Betreuungsperson. Mangels Geschichten bleibt eine Rede dann relativ unspezifisch und allgemein. Da ist die Vorbereitungszeit kürzer. Bei großen Abschiedsfeiern mit mehreren hundert Personen, wo ich auch den Ablauf mit anderen Rednern und Musikeinspielungen koordiniere, kommen schnell einige Stunden Vorbereitung zusammen.

Wie können Sie überhaupt eine Rede über jemanden halten, den Sie gar nicht gekannt haben?

In der Regel wird die Lebensgeschichte des Verstorbenen so erzählt, wie die Hinterbliebenen es wünschen und mitformulieren. Es kam auch schon vor, dass der Verstorbene selbst zeitlebens mitbestimmt hat, welcher Inhalt auch Teil der Rede sein soll.

Was zeichnet eine gelungene Trauerrede aus?

Wenn ich im Laufe der Rede spüre, dass die Worte genau das ausdrücken, was das Andenken des Verstorben ehrt. Wenn ich es schaffe, den Menschen Trost und Kraft zu vermitteln. Im Idealfall ist die Atmosphäre so familiär und gefasst, dass manche, die gar nicht beabsichtigten etwas zu sagen, nach vorne kommen und eine kleine spontane Erinnerungsrede halten.

Ist Ihnen schon mal eine Rede daneben gegangen?

Direkt daneben gegangen nicht. Doch es kommt vor, dass einem der berühmte "rote Faden" abhanden kommt und die Rede ins Stocken gerät. Mir ist es im Herbst vorigen Jahres so gegangen, als ich ein Mitglied des berühmten Fischer-Chors bei Sindelfingen verabschiedete und Gotthilf Fischer wenige Minuten vor der Feier selbst erschien. Jahrzehntelang unterhielt dieser Dirigent Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, und nun hört er mir 45 Minuten lang zu. Da hatte ich in der Rede ein, zwei schwitzende Aussetzer, bis ich mich wieder gefangen hatte. Es kam nach der Abschiedsfeier mit ihm zu einem kleinen Gespräch, und er fand meine Rede sehr bewegend. Er sagte: "Die Redepausen haben an unserem Gewissen genagt". Wenn er gewusst hätte, dass diese Redepausen Aussetzer waren...

Gab es weitere besondere Momente?

Vor kurzem hatte ich zwei Bestattungen innerhalb eines Monats innerhalb einer Familie, die mich mehr als üblich beschäftigt und nachhaltig bewegt haben. Die Witwe des Verstorbenen musste vier Wochen später ihre eigene Mutter zu Grabe tragen. Doppelte Trauer, unglaublich schwer zu ertragen. Dann noch Trost und Kraft zu vermitteln, ist für mich nicht leicht. Doch die Rückmeldung der Familie hat mir wiederum bestätigt, etwas richtig gemacht zu haben.

Glauben Sie, derjenige hört zu, über den Sie sprechen?

Als Christ glaube ich, dass die Seele ewig lebt und sie an einem Ort ist, wo wir alle hingehen werden. Ich glaube, das Seelische ist allgegenwärtig. Der kleine Naturwissenschaftler in mir sagt: Energie vergeht nicht, sie wandelt nur Ort und Form. Für mich ist das kein Gegensatz, und ich lasse den Glauben zu, dass die Seele, die Energie des Verstorbenen gegenwärtig ist. Ob sie nach unserem Verständnis hört oder ob es nur Wahrnehmungen auf einer besonderen Gefühlsebene sind, kann ich nicht bezeichnen.

Was möchten Sie, was man mal bei Ihrer Beerdigung über Sie sagt?

Ich würde mich freuen, wenn man von mir sagt, dass ich mich bemüht habe, ein guter Mensch zu sein, und dass man sich gerne an mich erinnert. Wir alle kommen ohne Betriebsanleitung auf die Welt und können von Glück sagen, wenn uns Menschen und Lehrer auf unserem Lebensweg begegnen, die uns eine gute Richtung vorzeigen, um dann selbst zum Vorbild für andere Menschen zu werden und eine kleine Spur in deren Herzen zurückzulassen. Die Fragen stellte Volker Rath