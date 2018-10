Freudenstadt Damit Kinderwünsche wahr werden

Freudenstadt. Das Freudenstädter Bündnis für Familien organisiert die Aktion in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter der Agentur für Arbeit sowie mit Unterstützung der Kreissparkasse und weiterer Bündnispartner. Weihnachtswünsche im Wert von maximal 20 Euro können auf sogenannte Wunschsterne geschrieben werden, die von Schülern der Theodor-Gerhardt-Schule, der Hartranft-Grundschule und der Forchenkopfschule gebastelt wurden.

Am 15. November wird die Aktion von Oberbürgermeister Julian Osswald und den Bündnispartnern in der Kreissparkasse offiziell eröffnet. Damit jedes Kind ein Geschenk erhalten kann, hoffen die Organisatoren wieder auf die Bereitschaft von vielen Bürgern, Geschenkpaten zu werden. Von Freitag, 16. November, bis Mittwoch, 21. November, können die Wunschsterne in der Hauptgeschäftsstelle der Kreissparkasse Freudenstadt vom Weihnachtsbaum "gepflückt" werden.

Zwei Wochen haben die Geschenkpaten dann Zeit, das auf dem Stern gewünschte Geschenk zu besorgen, zu verpacken und vom 4. bis 7. Dezember wieder in der Kreissparkasse abzugeben. Danach werden die Geschenke anhand der Nummern an die beteiligten Einrichtungen verteilt und können pünktlich zu Weihnachten abgeholt werden. Übrigens: Auch Schulklassen, Kindergartengruppen oder Abteilungen von Firmen können als Gruppe Geschenkpate werden. Im vergangenen Jahr hat die Aktion einen überwältigenden Zuspruch erfahren. 300 Kinder konnten sich über ein Geschenk freuen.