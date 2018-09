Freudenstadt Damit es trotz Scheidung klappt

Im Oktober beginnt die Schulung unter dem Motto "Trennung meistern – Kinder stärken". Den teilnehmenden Eltern wird ein geschützter Raum angeboten, um sich mit anderen Eltern auszutauschen und neue Kräfte für sich und die Kinder zu gewinnen, teilt das Landratsamt mit. Teilnehmen können Väter und Mütter, die sich gerade trennen oder schon länger getrennt haben, und die die Herausforderung der weiteren gemeinsamen Elternschaft gut meistern möchten. Das Angebot ist kostenfrei.

Der nächste Kurs startet am 11. Oktober. Die sechs Gruppentreffen finden, mit Ausnahme der Herbstferien, wöchentlich donnerstags von 18 bis 20 Uhr in den Räumen der Familienberatungsstelle in der Landhausstraße 4 in Freudenstadt statt. Themenschwerpunkte sind: die Neuentdeckung der eigenen Stärken, den Blick auf die Bedürfnisse der Kinder behalten und das Einüben einer hilfreichen Kommunikation mit dem anderen Elternteil. Anmeldung ist möglich bis Freitag, 5. Oktober, unter Telefon: 07441/9 20 60 70.