Freudenstadt Damit es nicht nur beim guten Vorsatz bleibt

Die Ziele sind laut Umfrage ambitioniert. 57 Prozent möchten mehr Sport treiben, teilt die DAK mit. Jeder Neunte hat sich vorgenommen, nach dem Jahreswechsel mit dem Rauchen aufzuhören. Damit der gesunde Start auch gut klappt, geben Ärzte bei der Telefonaktion von 8 bis 20 Uhr individuelle Tipps und Strategien fürs Durchhalten. Das spezielle Serviceangebot unter der kostenlosen Rufnummer 0800/1 11 18 41 können Kunden aller Krankenkassen nutzen.

Laut DAK-Umfrage gelang es 2018 jedem zweiten Deutschen, seine guten Vorsätze vier Monate und länger durchzuhalten. Jörg Gericke von der DAK in Freudenstadt hält den Jahreswechsel für einen guten Zeitpunkt für Veränderungen und rät: "Gehen Sie Ihre Vorsätze am besten mit einem ganz konkreten Plan an."

Gericke schlägt für eine erfolgreiche Umsetzung vier Schritte vor: Ein klares Ziel und einen konkreten Zeitraum, eine positive Vorstellung vom Ergebnis, eine Liste möglicher Hindernisse auf dem Weg zum Erfolg und Strategien, um die Hindernisse zu überwinden.