Freudenstadt CVJM Grüntal ermittelt Vereinsmeister

Freudenstadt-Grüntal. Das Turnier begannen morgens mit den Wettkämpfen der Jugendlichen. Insgesamt gingen 17 Mädchen und Jungen an den Start, die alle in einer Gruppe nach dem Schweizer System gegeneinander antraten.

Nach insgesamt acht Spielen lag bei den Mädchen Sina Decker vor Naomi Schittenhelm auf Platz eins. Bei den Jungen sicherte sich Nikita Derr den Titel, gefolgt von seinem Bruder Alexander und Thomas Heil.

Am Nachmittag traten dann 16 Teilnehmer bei den Erwachsenen an die Tische. Nach einer Vorrunde in Vierergruppen wurden im K.o.-System alle Plätze ausgespielt.