Freudenstadt Coronavirus-Sorge: Anrufen statt vorbeikommen

Aus diesem Grund werde vorab am Telefon in Erfahrung gebracht, ob eine Untersuchung auf Corona hin sinnvoll und gerechtfertigt sei. Die Ärzte hätten die Möglichkeit zur Untersuchung und wüssten, was im Verdachtsfall zu tun sei. "Das Schlimmste wäre, wenn tatsächlich ein Corona-Erkrankter in die Praxis käme. Dann müsste die Praxis für zwei Wochen geschlossen werden", so Fink.

Die Hausärzte im Kreis wollen am Freitag weitere Informationen an die Öffentlichkeit zum Thema geben. Bislang ist kein Coronafall im Landkreis Freudenstadt bekannt geworden.