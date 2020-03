Freudenstadt Coronavirus: Schulen und Kitas im Kreis bereits am Montag geschlossen

In einer Pressemitteilung heißt es, dass sich die Lage im Landkreis Freudenstadt seit Freitag deutlich verschlechtert habe. So habe es am Freitag um 14 Uhr lediglich zwei positiv getestete Personen im Kreis gegeben. Bis zur Stunde sei diese Zahl bereits auf zehn Fälle angestiegen.