Freudenstadt Coronavirus: Online-Plattform koordiniert Hilfs-Angebote

Freudenstadt - Das Coronavirus greift um sich: Über das Wochenende ist die Zahl der mit Covid-19 Infizierten im Kreis sprunghaft angestiegen. Sprachen die Behörden noch am Freitag von 16 Fällen, waren es am Sonntagnachmittag bereits 33. Für Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen ist also weiterhin höchste Vorsicht geboten. Sie sollten ihre Sozialkontakte so weit wie möglich herunterfahren, um keine Ansteckung zu riskieren. Doch was tun, wenn die Lebensmittel knapp werden und eigentlich der Gang zum Supermarkt fällig wäre? Abhilfe verspricht eine neue Online-Plattform der Stadt Freudenstadt.