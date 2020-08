Freudenstadt Corona-Pandemie: Streetfood Festival diesmal "to Go"

Vier Foodtrucks und ein Cocktail-Truck werden erwartet. Eigentlich sollte in diesem Jahr das neunte Streetfood-Festival stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie musste es aber abgesagt. Statt der Flaniermeile auf dem Marktplatz gibt es in diesem Jahr nach dem "Streetfood Drive-In" nun einen "Streetfood to Go" auf dem Parkplatz beim "Martinique".