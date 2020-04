Freudenstadt Corona-Krise: Zirkus Alessio steckt eventuell noch Monate fest

"Wir sind gerührt von der Hilfsbereitschaft und der Anteilnahme der Menschen", sagt Zirkusleiterin Tina Quaiser. "Bisher sind wir gut über die Runden gekommen." So konnten die etwa 45 Tiere bisher auch noch ausreichend mit Futterspenden versorgt werden. Quaiser ist zusammen mit ihrer Familie, mit der sie den Zirkus betreibt, in Freudenstadt gestrandet. Ohne Auftritte fallen die Einnahmen weg, doch laufende Kosten müssen weiter gedeckt werden. Derzeit befindet sich das Unternehmen auf einem Privatgrundstück in der Nähe der B 294 an der Wittlensweilerstraße.

Daher ist man derzeit auf Hilfe von außen angewiesen, die bisweilen auch bitter nötig war. Besonders froh war die Familie, dass Heizöl und Gasflaschen gespendet wurden. "Wir hätten wohl einige sehr kalte Stunden in den Wohnwagen gehabt, wenn die Freudenstädter uns nicht auf die Weise unterstützt hätten", sagt sie.