Freudenstadt Corona-Krise: Vorsicht beim Baden geboten

Freudenstadt - Die Aktivitäten der DLRG sind derzeit stark eingeschränkt. Bis voraussichtlich Mitte Juni finden keine Trainings- und Übungsabende oder Veranstaltungen statt. Die DLRG-Ortsgruppen im Bezirk Freudenstadt haben sämtliche Ausbildungsangebote in der Schwimm- und Anfängerschwimmausbildung abgesagt, die Ausbildungen in den Fachgruppen, beispielsweise Bootsführer oder Sanitäter, ruhen ebenfalls, heißt es in einer Mitteilung der DLRG. Vorstandsarbeit und Arbeit in den Gremien wurde in das Home-Office verschoben, Sitzungen und Tagungen finden so gut es geht per Videokonferenz statt.