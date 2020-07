Corona-Krise Streetfood-Festival funktioniert auch als "Drive in"

In der Krise sei es besser, etwas Neues zu probieren, als gar nichts zu tun. Diesmal waren sogar fernsehbekannte Gastronomen mit dabei: Kathrin Mermi-Schmelz und Thomas Schmelz, Auswanderer in der Reihe "Goodbye Deutschland". Die Pandemie hat sie zurück nach Deutschland kommen lassen, auch sie müssen zusehen, wie sie wirtschaftlich möglichst unbeschadet über die Runden kommen. Im August soll es noch ein Streetfood-Treff in Freudenstadt geben.