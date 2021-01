Freudenstadt Corona: 71 neueInfektionen im Landkreis

Kreis Freudenstadt. Am Samstag, 9. Januar, wurden dem Landratsamt 60 Neuinfektionen gemeldet, am Sonntag waren es nochmals elf. Die betroffenen Personen wohnen in Alpirsbach, Loßburg Seewald und Waldachtal (jeweils plus eine), Baiersbronn (plus 13), Dornstetten (plus sechs), Empfingen (plus drei), Freudenstadt (plus zehn), Glatten (plus zwei), Horb (plus 28) und Pfalzgrafenweiler (plus fünf). Stand Sonntag gibt es 283 (plus fünf) akut infizierte Personen im Landkreis, die sich in Isolierung befinden. Seit Beginn der Pandemie wurden im Kreis Freudenstadt insgesamt 2912 Personen positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet. Die Zahl der aus der Isolierung Entlassenen beträgt 2548 (plus sechs). Die Zahl der positiv getesteten Verstorbenen bleibt gleich bei 81.