Freudenstadt Chris Bloss folgt Werner Hoffmann

Werner Hoffmann gründete den Verein vor fünf Jahren und baute ihn auf. Heute hat der Freundeskreis knapp 90 Mitglieder und ist in Freudenstadt in vielfältiger Weise in der Flüchtlingsarbeit aktiv.

Wegen seiner für den Verein geleisteten Arbeit ernannten ihn die Mitglieder zum Ehrenvorsitzenden. Ebenfalls zurückgetreten ist Christa Wilms, die sich wieder mehr der praktischen und künstlerischen Arbeit widmen will. Der bisherige Schriftführer Chris Bloss wurde zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der neue Vorstand besteht nun aus Chriss Bloss, Frank Buchter (zweiter Vorsitzender), Gisa Südmeyer (Kassiererin) und Maren Rapp (Schriftführerin).