Freudenstadt Chor bringt Schwung ins Kurhaus

Carsten Reinhold und Ellen Laufer begrüßten die Gäste im Theater des Kurhauses, die trotz des nasskalten Wetters den Weg zum Konzert gefunden hatten. Ken Burton, ein international bekannter Chorleiter und Musikproduzent, bietet auf der ganzen Welt Gospel-Workshops an und leitete lange eine TV-Sendung bei der BBC zum Mitsingen. Seit Freitagabend, als endlich die Noten da waren, hatte er mit dem Chor zehn eigene Kompositionen eingeübt, erzählte Günter Preuss, der das Konzert moderierte. Unterstützt wurde er von den beiden Sängern Paul Lee und Averal George Dixon, die als Solisten oder als Trio das Konzert mit ihren gewaltigen Stimmen unterstützten.

Der Chor, der aus Sängern jeden Alters bestand, hatte gut geübt und bot den Gästen ein beeindruckendes Konzert. Mit Stücken wie "He’s Worthy" und "Lord You Are Worthy" begann das Konzert, und der frisch entstandene Chor konnte das Publikum sowohl mit seiner Stimmgewalt, als auch mit seiner Freude am Singen beeindrucken.

Ein weiterer Höhepunkt war der "Night Song". Hier hat Burton es gewagt, den Psalm 23 mit der Musik von Chopin‘s "Nocturne in F-Dur" zu kombinieren. Und der Applaus für den Chor war am Ende sehr groß.