Freudenstadt Chor auf Tour im hohen Norden

Am darauffolgenden Sonntag erreichte der gesamte Chor das hessische Aarbergen-Kettenbach nahe Limburg an der Lahn und wurde dort von den gastfreundlichen Gemeindemitgliedern aufgenommen. In der heimeligen und liebevoll ausgestatteten kleinen evangelischen Kirche gelang das anspruchsvolle Programm besonders gut. Gleich am nächsten Morgen ging die Fahrt dann weiter nach Barendorf bei Lüneburg, wo der Chor während der folgenden Woche im Bildungs- und Tagungshaus Ostheide wohnte.

Die Wiedersehensfreude mit Inge Grabitz war groß und beflügelte alle bei den folgenden Proben. Tatsächlich gelang das gemeinsame Singen auf Anhieb, und nach nur einer gemeinsamen Probe fand das Konzert im hohen gotischen Chor des prächtigen Doms zu Bardowick statt.

Herzliche Atmosphäre

Bei Besuchen in Lüneburg und an der Elbe ließen es sich alle Chormitglieder auch außerhalb der Proben gut gehen und genossen die herzliche norddeutsche Atmosphäre. Auch im letzten gemeinsamen Konzert am 2. November in der Sankt-Georgs-Kirche in Hanstedt 1 (bei Uelzen) bewies sich ein weiteres Mal, wie gut beide Chöre zusammen harmonierten und wie gewinnbringend ein solches gemeinsames Chorprojekt für alle beteiligten Sänger war. Jetzt sind die Sänger des Freudenstädter Chors gespannt auf den Gegenbesuch des Bardowicker Motettenchors im Schwarzwald.