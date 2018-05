Freudenstadt Chemie zwischen Vereinen stimmt

Über das, was sich alles getan hat, berichtete Jana Bonig. Das reichte von Arbeitskreisen über Themenkreise wie zum Beispiel die Zukunftswerkstatt, in der es um die Möglichkeiten ging, die sich durch neue Technologien bieten, bis zum Mitgliederfest zur Eröffnung der Vereinsgeschäftsstelle im August. Arbeitskreise gibt es in diesem Jahr ebenfalls, auch ein Mitgliederfest ist wieder geplant. "Es soll ein Schwerpunkt unserer Arbeit sein, die Leute zusammenzubringen", sagte Bonig.

Sie ging auch auf die Veranstaltungen im vergangenen Jahre ein – von der Neu- und Gebrauchtwagenschau mit verkaufsoffenem Sonntag, der ein voller Erfolg gewesen sei, über den Kunst- und Genuss-Markt bis zum Sommernachtsshopping. Dabei sei aus der Not eine Tugend gemacht und zum Beispiel durch das Anstrahlen der Baustellengeräte die Baustelle miteingebunden worden. Brechend voll sei es gewesen, und die Veranstaltung sei zu einem Höhepunkt geworden. Überraschungen versprach Jana Bonig für den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr. Eines verriet sie schon: Der Schwerpunkt Märchen sei im vergangenen Jahr gut angekommen. Das solle weitergeführt werden. Bonig beleuchtete verschiedene Baustellenprojekte, die vom Foto-Wettbewerb bis zur Baustellen-Bonuskarte reichten. Diese, ergänzte Gaiser, könne eventuell Vorbild für eine Bonuskarte für ganz Freudenstadt sein. Das Prinzip ist relativ einfach: Die Kunden sammeln Stempel auf der Karte, geben die volle Karte ab und nehmen damit an einer Verlosung teil.

Ein neues Gesicht bekommen haben die Freudenstädter Einkaufsgutscheine, die ab Juni ausgegeben werden. Die neuen Gutscheine haben ein Gültigkeitsdatum. Dabei betonte Jochen Gaiser, dass der HGV trotzdem kulant bei der Einlösung sein werde.

Was die Veranstaltungen angeht, ist in diesem Jahr bereits einiges gelaufen, zum Beispiel die Beteiligung am Tag der Städtebauförderung und an der Bürgermesse. Als ganz wichtigen Punkt bezeichnete Jana Bonig Netzwerkveranstaltungen und Vorträge in Verbindung mit dem HGV. Außerdem wieder auf dem Programm: das Sommernachtsshopping, das diesmal am Freitag, 27. Juli, stattfindet und damit zeitgleich mit einer Mondfinsternis.

Das Pilotprojekt Kleinstadtperlen, zu dem sich zwölf Kleinstädte im Land zusammengeschlossen haben, sei für sie eine ganz besondere Herzenssache, stellte Jana Bonig fest. Bei dem Projekt, für das sie bei den HGV-Mitgliedern um Beteiligung warb, geht es darum, vom boomenden Städtetourismus künftig noch stärker profitieren zu können.

Weitere Projekte sind laut Bonig verbesserte Informationen für Neubürger, eine bessere Verbindung zwischen Schwarzwald-Center und Innenstadt sowie die Fortsetzung der Arbeit an einem Einzelhandelskonzept. Dabei sei das Ziel aller Aktionen, mehr Menschen in die Geschäfte zu ziehen, so Gaiser, auch wenn sich das Sommernachtsshopping inzwischen zu einem zweiten Stadtfest entwickelt habe. Von Gaiser, der auch das Amt des Kassierers im HGV innehat, kam auch der Kassenbericht. Kassenprüfer Ulrich Haizmann, der gemeinsam mit Frank Weber die Kasse geprüft hatte, bescheinigte ihm einwandfreie Arbeit. Für einige Posten standen Wahlen an. Vorstandsmitglied Timo Reichl und Beiratsmitglied Walter Grammel wurden einstimmig wiedergewählt. Als Nachfolger von Frank Weber, der sich nicht mehr als Kassenprüfer zur Wahl stellte, wurde Oliver Wendel gewählt.

Jochen Gaiser stellte die Ergebnisse einer Umfrage unter den HGV-Mitgliedern vor, die Grundlage für ein Einzelhandelskonzept für Freudenstadt sein soll. Dabei zeigte sich deutlich, dass es zum Thema Öffnungszeiten noch Diskussionsbedarf gibt. Dass der Handel durch die Baustelle zurzeit einiges zu ertragen habe, stellte Rudolf Müller, Leiter der Amts für Stadtentwicklung, fest, der kurz auf den Stand der Bauarbeiten einging und im Anschluss den Lichtmasterplan erläuterte.