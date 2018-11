Freudenstadt Charaktere aus verschiedenen deutschen Provinzen

"Buntland" hat wahrlich das Zeug zu einem Bestseller. Der Mann aus dem hohen Norden war bereits zum dritten Mal im Landkreis Freudenstadt in Sachen Literatur zu Gast. Diesmal hatte sich eine Zusammenarbeit zwischen der Kreisvolkshochschule, der Arkadenbuchhandlung und dem "Festi-Wall" des regionalen Netzwerks für ein friedliches Miteinander, ergeben.

Volkshochschuldirektor Sascha Falk stellte Oliver Lück einleitend vor. "Buntland" ist eine Porträtsammlung aus Deutschland: 16 Geschichten aus den 16 Bundesländern. So vielgestaltig wie die Republik selbst sind auch ihre Menschen. Lück hat kein "Who is Who?" der Prominentenkaste verfasst. Vielmehr finden sich in der Anthologie Charaktere aus dem ganz normalen Leben, die allen Widrigkeiten zum Trotz unbeugsam ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Aus Überzeugung greifen sie dem Rad des Fortschritts mitunter energisch in die Speichen.

Quer duch die Republik gereist