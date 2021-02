1 Das Kreisimpfzentrum in Dornstetten ist gut ausgeschildert. Foto: Sannert Foto: Schwarzwälder Bote

Corona: Serum von AstraZeneca trifft im Kreis ein / Neue Warteliste für Nachrücker nach Absagen

Im Kreis Freudenstadt ist Impfstoff des Herstellers AstraZeneca eingetroffen. Außerdem gibt es zahlreiche freie Impftermine für Berechtigte unter 65 Jahren. Auch wer die Möglichkeit hat, schnell zu reagieren, kann aus der Reihe zum Piks kommen.

Kreis Freudenstadt. Am Donnerstag und Sonntag dieser Woche beginnen auch im Kreisimpfzentrum (KIZ) in Dornstetten die Impfungen mit dem AstraZeneca-Impfstoff für alle Berechtigten der Kategorie I und II, teilt das Landratsamt Freudenstadt mit. Allerdings müssten die betreffenden Kandidaten zwischen 18 und 64 Jahren sein. Baden-Württemberg gehe damit über den Grundsatzbeschluss der Gesundheitsministerkonferenz hinaus und biete allen Lehrkräften sowie Erziehern die Möglichkeit zur Impfung.

Noch Lücken im System

Die Impfberechtigten können sich über die Internetseite www.impfterminservice.de oder unter der Telefonnummer 116 117 einen Impftermin buchen. Das Landratsamt weist jedoch darauf hin, dass bei der Terminvergabe über die Internetplattform noch nicht alle berechtigten Personen "explizit als impfberechtigte Gruppe ausgewiesen sind". Dennoch sind sie ab sofort berechtigt, einen Termin zur Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff zu vereinbaren, sofern sie unter 65 Jahre alt sind.

Die tatsächliche Prüfung der Impfberechtigung erfolgt vor Ort im KIZ – bei berufsbedingter Berechtigung unter Vorlage einer Bescheinigung über das Arbeitsverhältnis. Ein Vordruck ist auf der Internetseite des Sozialministeriums unter "Informationen zur Corona-Impfung" zu finden.

Zwischenzeitlich seien im KIZ Dornstetten und von dessen mobilen Impfteams rund 3000 Einwohner des Kreises mit der Erst- und rund 1000 Einwohner mit der Zweitimpfung mit Biontech-Impfstoff versorgt. Weitere Termine seien spontan für die Impfungen am Wochenende eingestellt worden. Bei diesen Impfungen komme es immer wieder vor, dass vereinzelte Spritzen nicht verabreicht werden können, weil Personen ihren Impftermin unerwartet nicht wahrnehmen konnten. Um den Impfstoff nicht zu vergeuden, führe das Kreisimpfzentrum eine Liste ein, auf der sich Berechtigten in Kategorie I, die über 80 Jahre alt sind, eintragen lassen können.

Alle, die zu dieser Gruppe gehören und abends spontan auf Zuruf nach Dornstetten ins KIZ kommen können, sollen eine E-Mail an schicken. Benötigt werden folgende Angaben: Namen, Adresse, Telefonnummer und Geburtsdatum. Die Adresse lautet impfen@kreis-fds.de. Der Eintrag auf der Liste stelle allerdings keine Garantie auf einen spontanen Impftermin dar, sondern diese werde nach Verfügbarkeit des übrig gebliebenen Impfstoffs abgearbeitet. Daher rät das Landratsamt dazu, zweigleisig zu fahren und sich weiterhin um einen regulären Impftermin zu bemühen.

Impfberechtigt sind jetzt auch Personen mit Trisomie 21, Personen in medizinischen Einrichtungen mit hohem oder erhöhtem Ansteckungsrisiko, Demenzpatienten und geistig behinderte Menschen in Einrichtungen, Mitarbeiter in der ambulanten oder stationären Versorgung von Personen mit Demenz oder geistiger Behinderung, Mitarbeiter in Kinderbetreuungseinrichtungen sowie der Kinder- und Jugendhilfe, Lehrkräfte und Mitarbeiter in Schulen mit Kontakt zur Schülern und Betreuungspersonal, sowie Lehrlinge und Studenten, die im Rahmen der Ausbildung in entsprechenden Einrichtungen tätig sind. Damit sind beispielsweise auch Lehrkräfte, Erzieher an SBBZ, Schulsozialpädagogen und vergleichbares Personal gemeint.