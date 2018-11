Freudenstadt CDU will stärkste Fraktion werden

Freudenstadt. "Wir sind so aufgestellt, dass wir die Kommunalwahl stemmen können", sagte CDU-Stadtverbandsvorsitzender Gerolf Hau gleich zu Beginn der Mitgliederversammlung des CDU-Stadtverbands im Hotel Schwanen in Freudenstadt. Was die Kandidaten angeht, sei die CDU in Freudenstadt auf einer tollen Schiene, werde aber bis zur Wahl noch besser sein. Hau freute sich, dass der Stadtverband drei junge Mitglieder hinzugewonnen hat. Zurzeit hat der Stadtverband 60 Mitglieder.

In einem kleinen Rückblick fasste Hau die Aktivitäten der vergangenen Monate zusammen – vom Besuch des Innen-Staatssekretärs Martin Jäger (CDU) in den Polizeirevieren Horb und Freudenstadt über Besuche mit Landtagsabgeordnetem Norbert Beck bei verschiedenen Firmen bis zum ersten kommunalpolitischen Forum im Kurhaus. Das Forum wertete Hau als gute Veranstaltung. Im neuen Jahr soll es eine weitere Auflage geben. Es sei nicht allzu viel gewesen in den letzten Monaten, so Hau. Doch das sei dem Blick auf das Jahr 2019 geschuldet, von dem klar sei, dass es anstrengender wird.

Bei den Wahlen, die CDU-Kreisgeschäftsführer Thomas Roth leitete, wurden Vorsitzender Gerolf Hau und seine beiden Stellvertreter Gerhard Link und Nicolai Wölfel in ihren Ämtern bestätigt. Neu gewählt wurde als Schriftführer und Pressereferent Sebastian Kiss. Als Beisitzer wurden Andreas Bombel, Carola Broermann, Herbert Igel, Elli Krauth, Rolf Lautenschlager und Eberhardt Müll wiedergewählt. Neu als Beisitzer ist Jeremy Beer. Ein dickes Lob für den Vorstand gab es von Carola Broermann. Er leiste hervorragende Arbeit. Glückwünsche gab’s nach der Wahl auch von Landtagsabgeordnetem und Kreisvorsitzendem Norbert Beck. Der CDU-Stadtverband Freudenstadt sei gut aufgestellt und leiste gute Arbeit, so Beck. Er ging in einer Rede auf die Bundes- und Landespolitik ein. Dass Bundeskanzlerin Angela Merkel sich dafür entschieden habe, nicht mehr als Bundesvorsitzende anzutreten, sehe er als Befreiungsschlag.