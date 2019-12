Freudenstadt Campus Schwarzwald: Vorlesungen laufen

Auf dem ehemaligen Gelände der EnBW am Hauptbahnhof ist ein Zentrum für Lehre, Forschung und Technologietransfers der Maschinenbau- und produzierenden Industrie mit den Themengebieten Digitalisierung, Führung und Nachhaltigkeit entstanden – und ein Angebot auf Mastersniveau im Studiengang Maschinenbau/Technologiemanagement.

Getragen wird das Projekt vom Landkreis und der Stadt Freudenstadt, der IHK Nordschwarzwald sowie aktuell 16 Unternehmen aus der Region, darunter Arburg in Loßburg, die Fischerwerke in Waldachtal, Homag in Schopfloch, Woodward L’Orange in Glatten und Stuttgart sowie Schmalz in Glatten. Für den Campus wurde das ehemalige Bahnhofshotel abgerissen, eine Maschinenhalle erstellt und das EnBW-Gebäude zu einer Labor- und Kongresshalle umgebaut. Zudem soll ein Studentenwohnheim mit 48 Plätzen entstehen.