Freudenstadt Burn-out: Sorge um Kern

Kreis Freudenstadt. "Burn-out kann jeden treffen. Timm Kern wünsche ich eine baldige und hoffentlich vollständige Genesung", schreibt der CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Joachim Fuchtel auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Diesen Genesungswünschen schließen sich auch Saskia Esken (SPD) und der Landtagsabgeordnete Norbert Beck (CDU) an.

Letzterer war gerade bei der Klausurtagung seiner Landtagsfraktion in Nürtingen. Dort hat er aus dem Schwarzwälder Boten von Kerns Rücktritt vom FDP-Kreisvorsitz erfahren. "Ich bin geschockt und besorgt", so Beck.

Als die beiden Direktgewählten für den Kreis Freudenstadt verbinde sie von Anfang an ein freundschaftliches Verhältnis. "Wir sind ja beide auch im Bildungsausschuss, und ich kann nur sagen, er macht einen Klasse-Job." Wie Kerns persönlicher Referent Sebastian Lazar am Donnerstag per E-Mail bekannt gab, soll das wohl auch so bleiben. Kern sei lediglich vom Ehrenamt als Kreisvorsitzender der FDP Freudenstadt zurück getreten. "Er bleibt selbstverständlich Landtagsabgeordneter", heißt es in dem Schreiben.