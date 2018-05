Freudenstadt Buntes Spektakel bietet viel Spaß

Freudenstadt. Die Badische Landesbühne führte das Theaterstück "Der Räuber Hotzenplotz" nach der Vorlage von Otfried Preußler in Freudenstadt auf. Rund 75 Minuten hatten die kleinen Besucher großen Spaß an den Abenteuern von Kasperl und Seppel mit dem Räuber und dem Zauberer Petrosilius Zwackelmann. Insbesondere dann, wenn die pfiffigen Burschen ihren Widersachern mal wieder ein Schnippchen schlugen. Unter die Besucher hatten sich auch einige Erwachsene gemischt, die offenbar ihre Erinnerung an den Kinderbuchklassiker auffrischen wollten.

Eine Kaffeemühle, die Musik macht, ist wahrlich nichts Alltägliches, und so kann man durchaus verstehen, dass der Räuber Hotzenplotz das gute Stück an sich bringen will. Kasperl und Seppel verfolgen den Dieb, werden aber gefangen genommen. Seppel muss zur Strafe die Räuberhöhle aufräumen, Kasperl wird an den Zauberer Zwackelmann verschachert.

Klar, dass ein Zauberer sich nicht mit Kartoffelschälen aufhalten will, und so bleibt dem guten Kasperl nichts anderes übrig, als sich in seine Aufgabe zu fügen. Endlich lösen sich nach allerlei Irrungen und Wirrungen die Knoten der Handlung auf: Die Großmutter bekommt ihre Kaffeemaschine zurück, der Wachtmeister Dimpfelmoser hat mit der Festnahme des Räubers Hotzenplotz sein persönliches Erfolgserlebnis, wenn auch das Verdienst eigentlich den beiden Jungen zukommt. Für Zwackelmann hat es sich endgültig ausgezaubert.