Freudenstadt Bunt, aber nicht grell

Centermanagerin Christina Krause begrüßte etliche kunstbegeisterte Gäste zur Vernissage und stellte die Künstlerin vor. Ihr Manager und Bruder, Behxhet Sadiku, der seit zwei Jahren in Deutschland lebt und arbeitet, hatte im Schwarzwald-Center eine Ausstellung gesehen, an seine Schwester gedacht und dann mit Christina Krause Kontakt aufgenommen. So kam die Ausstellung, nachdem die Ausreiseformalitäten für die Künstlerin erledigt waren, zustande. Dies sei nicht die erste Ausstellung im Schwarzwald-Center oder die erste Veranstaltung. Man wolle immer wieder die Möglichkeit bieten, sich Momente des Innehaltens zu gönnen und den Blick auf anderes lenken, so Christina Krause.

Auch Tourismusdirektor Michael Krause freute sich über die zahlreichen Gäste. Besonders begrüßte er Kurt Breuer, Vorsitzender des Kunstvereins, sowie den Kunstmäzen und Galerist Ulrich Schanbacher. Krause wies auf Freudenstadt als Kultur-und Einkaufsstadt hin, was sich im Schwarzwald-Center gut verbinde. Die Künstlerin hat für ihre Bilder, die fast immer als Triptychon oder Diptychon gemalt wurden, jeweils ein Thema – zum Beispiel die Reise. Dieses Thema habe sie bewegt, denn das Reisen aus dem Kosovo sei sehr schwierig. "Wenn ich den Pinsel in die Hand nehme, habe ich nur ein Ziel vor mir", sagt die Künstlerin. "Die Ergebnisse sollen die Seele berühren."

Die Bilder von Mirije Sadiku haben klare Farben, eingebettet in weiche Töne. Viele Elemente kommen aus der Geometrie, und der Mix aus Materialien wie Karton, Fäden und Textilien macht die Bilder spannend.