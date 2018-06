Freudenstadt Infotag für Realschüler

Freudenstadt. Die Luise-Büchner-Schule (LBS) in Freudenstadt hat die Neuntklässler der Realschulen aus dem Umkreis zu einem Infotag eingeladen. Die Abschlussklassen des ernährungswissenschaftlichen Gymnasiums hatten in Zusammenarbeit mit ihren Fachlehrern Stationen organisiert, um einen Eindruck in das Profilfach Ernährungslehre mit Chemie (ElCh) zu bieten, teilt die Schulleitung mit.