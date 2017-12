Freudenstadt Brand: Vier Papiercontainer in Flammen

Gegen 21.10 Uhr wurde der Polizei ein brennender Papiercontainer in der Karl-von-Hahn-Straße gemeldet. Noch während der Löscharbeiten, so berichtet die Polizei, wurde ein weiterer Containerbrand in der Moosstraße gemeldet. Gegen 22.30 Uhr mussten die Wehrleute erneut zu einem brennenden Papiercontainer in die Wallstraße ausrücken.

Gegen 23 Uhr stellten die Beamten des Polizeireviers Freudenstadt in der Herzog-Eberhard-Straße den vierten brennenden Container fest.

Die Polizei hat jetzt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da in allen Fällen von einer vorsätzlichen Tat ausgegangen wird. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern noch an. Hinweise nimmt das Polizeirevier Freudenstadt, Telefon 07441/ 5360, entgegen.