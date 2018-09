Freudenstadt Branchenvertreter werben für Gastronomie mit Burgern

Rund 200 Schüler kämen zu dieser Aktion. Er hoffe, dass sich davon etwa 20 für ein Praktikum in der Branche und davon zehn für eine Ausbildung in der Branche entscheiden würden. Denn die Branche sei "spannend und cool", und das wolle man bei dem Aktionstag in Freudenstadt zeigen, so Möhrle.

Am Tag zuvor machte das Gastromobil übrigens bei der Realschule Horb Station. Mit dabei waren die Hotels Tanne, Bareiss, Traube, Waldachtal, Empfinger Hof und Lauterbad. Am heutigen Donnerstag ist das Mobil in Baiersbronn bei der Johannes-Gaiser-Realschule. Dort präsentieren sich die Hotels Tanne, Bareiss, Traube, Lauterbad und Sackmann.