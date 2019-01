Freudenstadt Böhmisch pfeift’s am Kniebis

Zur böhmischen Blasmusik gehört selbstverständlich auch der Walzer. Und so hatten die Kniebiser gleich zwei Titel in ihr Programm eingebaut. Der "Märchen Walzer" von Metodej Prajka kam schwungvoll daher. Dem Walzer mit dem Titel "Die Musik, die geht ins Blut" von Wenzel Zittner hatte Mosch mit seinen Egerländer Musikanten zur Bekanntheit verholfen. "Sie dürfen gerne mitsingen", motivierte Klumpp die Besucher bei dem Titel "Auf der Vogelwiese". Und so stimmten die Zuhörer fröhlich ein.

Abwechslungsreich ging es nach der Pause mit "Böhmisch ist so schön" weiter. Die Polka von Vladimir Fuka kam gut an. Ebenso der Titel "Schwarzer Peter" aus der Feder des neuzeitlichen Komponisten Thomas Zsivkovits, der am Bach-Konservatorium in Wien studierte. Der musikalische Reigen setzte sich mit "Musikantenfrauen" von Norbert Gälle fort. Der Titel wurde den Frauen der Musikanten gewidmet, die ab und an lange auf ihren Liebsten warten müssen.

Die bekannte Walzermelodie "Böhmischer Wind" stammt von Mosch. Auch die "Böhmischen Sterne" gingen danach musikalisch über dem Kniebis auf. Nochmals präsentierte die Trachtenkapelle "Ein Herz für Blasmusik". Mehrere Zugaben, zum Beispiel "Von Freund zu Freund", wurden mit kräftigem Beifall bejubelt.

Thomas Gaiser, Vertreter des Blasmusik-Kreisverbands Freudenstadt, sprach Ehrungen aus. Für langjährige aktive Mitgliedschaft erhielt Jasmin Decker, die die zweite Trompete spielt, die Ehrennadel in Bronze. Auf 50 Jahre aktive Mitgliedschaft blickt Martin Schmieder zurück. Schon mit zehn Jahren war er der Trachtenkapelle beigetreten. Von 1982 bis 2003 und von 2011 bis 2015 war Schmieder Vize-Vorsitzender der Trachtenkapelle. Ferner ist er Gründungsmitglied der Guggenmusikkapelle "Die Grenzwegsinfoniker". Gaiser überreichte ihm die Ehrenmedaille in Gold mit Diamant.