Freudenstadt Blockflötenklänge zum Lobpreis der Dreifaltigkeit

Freudenstadt. Zur musikalischen Vesper hatte die evangelische Kirche am Samstag in die Stadtkirche eingeladen. Musikalisch stand die Flöte in ihrer Vielfältigkeit im Mittelpunkt, präsentiert von Johannes Kurz. Mit Georg Friedrich Händels "Sonate F-Dur" begann das kirchliche Konzert und es erklangen die typischen barocken Klänge. Das Stück für Altblockflöte in f und Basso continuo begann mit dem Largetto, wurde dann mit dem Allegro und alla Sicilliana tänzerisch und rief einem die Bilder des üppigen Lebensstils des Barocks ins Gedächtnis.