Freudenstadt "Bis zum Jahresende gut ausgelastet"

90 Prozent aller Bürkle-Anlagen gehen dem Unternehmen zufolge in den Export. Alle Produktsegmente arbeiteten erfolgreich. Stärkstes Bürkle-Segment seien traditionell Anlagen für die Möbel-, Parkett- und Türenindustrie. Verbesserte Technologie – Stichwort Industrie 4.0 – halte hier zunehmend Einzug. Die komplett neu entwickelte Spritzlackiermaschinen-Familie gewinne Marktanteile.

Gut stelle sich auch die Entwicklung bei den Anlagen für die Leiterplattenherstellung dar. Unter anderem sorge hier der Ausbau des Mobilfunks für Wachstum. Ebenfalls erfreulich aus Bürkle-Sicht: Der Produktbereich Maschinen für die Photovoltaikindustrie habe die Talsohle verlassen und sei auf Erfolgskurs.

Bürkles Geschäftsleitung setzt auf weiteres Wachstum. Der Personalbereich in Freudenstadt stelle sich verstärkt darauf ein. In Schlüsselbereichen investiere Bürkle in Ausbau und Weiterqualifizierung. Die Karrierechancen im Unternehmen seien gut, heißt es weiter. Leitungsfunktionen würden möglichst aus eigenen Reihen besetzt. "Duales Studium, Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen im Technikerbereich und eine starke betriebsinterne Ausbildung verbunden mit internationalen Arbeitsmöglichkeiten sind dabei Maßnahmen für unsere Zukunftssicherung", stellt die Unternehmensleitung fest. "Wie viele andere Industrieunternehmen der Region haben aber auch wir Probleme damit, den Bedarf an Fachpersonal zeitnah zu decken."