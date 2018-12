Freudenstadt. Bis April soll das Gebäude fertig sein, sagte Bauherr Stephan Fischer beim Richtfest. Dafür muss allerdings noch das Flachdach auf den anderen Bereichen des U-förmigen Gebäudes fertiggestellt werden. In einigen Fenstern sind bereits die Gläser eingesetzt. Rund zwei Millionen Euro investiert das Bestattungsinstitut Gebrüder Fischer in den neuen Standort an den Bärenwiesen.

Bei ihren Reden gingen Geschäftsführer Stephan Fischer und Oberbürgermeister Julian Osswald darauf ein, wie es zu dem Standort in direkter Nachbarschaft zum Friedhof gekommen war. Er habe sich bei Osswald eigentlich nach einem anderen Grundstück erkundigen wollen, aber das sei gerade schon an einen anderen gegangen. Aus heutiger Sicht zum Glück, betonte er. Osswald habe ihn damals um zwei Tage Bedenkzeit gebeten, bis er ihm den neuen Standort vorgeschlagen habe.

Ursprünglich sei im Gespräch gewesen, an dieser Stelle einen Recyclinghof zu errichten, erzählte Osswald. Die Vorstellung, dass so nah am Friedhof Schrott drei Meter tief in Container donnert, habe ihm aber überhaupt nicht gefallen.