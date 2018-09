Freudenstadt Bierfest: Sorten aus aller Herren Länder

Spezialversionen, gemischt mit Honig und Senf, Whisky oder weitere kuriose Mischungen – alles eine reine Geschmacksfrage. Beim Alkoholgehalt gab es enorme Unterschiede. Mit Vorsicht zu genießen und sicher nichts für Autofahrer waren Starkbiere mit über zehn Prozent Alkohol.

Mit seinem Stand ist Rene Henck aus Greiz im Vogtland seit 17 Jahren von Mai bis Oktober in Deutschland unterwegs, teilweise auch in Osteuropa. In seiner originellen "Zapfwerk-Bierkutsche" aus Thüringen hat er viele Biermischungen mit dabei. In Freudenstadt bot er zwölf Biersorten vom Fass und 34 Sorten Flaschenbier an. Tourismusdirektor Michael Krause eröffnete das Bierfest mit dem Fassanstich. Der obere Marktplatz füllte sich nur zögerlich mit Gästen, denn für einen gemütlichen Abend auf den Bierbänken war es vielen Bierliebhabern zu kühl. Bei bestem Wetter war am Samstag und Sonntag wesentlich mehr los.

Maultaschen, ungarische Spezialitäten, Linsen mit Spätzle, Grillwürste, Steaks oder Crêpes mundeten den Gästen. Für Unterhaltung sorgte am Freitagabend das "Q-Stall-Duo" mit vielen Hits. Am Samstag unterhielt ein Diskjockey. Der Sonntag begann mit einem Weißwurstfrühschoppen. Am Nachmittag spielte der Musikverein Wittlensweiler auf.